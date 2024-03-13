 محكمة بولندية تؤيد قضية رفعها دعاة حماية البيئة ضد منجم توروف - بوابة الشروق
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محكمة بولندية تؤيد قضية رفعها دعاة حماية البيئة ضد منجم توروف

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 9:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 9:51 م

أيدت محكمة في بولندا قضية رفعها دعاة حماية البيئة ضد منجم توروف للفحم.

وألغت محكمة إدارية إقليمية في وارسو اليوم الأربعاء تقييما إيجابيا للتأثير البيئي صدر في خريف عام 2022.

وكان هذا التقييم هو أساس موافقة بولندا على تمديد امتياز عمل المنجم حتى عام 2044.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح القضاة في الحكم الصادر اليوم الأربعاء أن قرارهم لا يعني أنه يجب أن يتم وقف عمليات التعدين في منجم توروف. ولم يصبح الحكم ملزما قانونا بعد.

وكان العديد من الجمعيات البيئية ومدينة تسيتاو في ولاية ساكسونيا الألمانية قد أقاموا الدعوى القانونية.

وفي حكمها، رأت المحكمة أنه خلال تقييم الأثر البيئي، تجاهلت المديرية العامة لحماية البيئة في بولندا متطلبات اتفاقية تم إبرامها بين الحكومتين البولندية والتشيكية في فبراير 2022.


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