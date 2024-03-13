قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس وكوريا الشمالية وإيران

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي أن يدعو الأسبوع المقبل إلى فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروس وكوريا الشمالية وإيران بسبب دورهم في مساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وبحسب مسودة لنتائج قمة القادة المقرر انعقادها في 21 و 22 مارس اطلعت عليها وكالة بلومبرج: "لا بد من تقييد وصول روسيا إلى مواد حساسة وتقنيات تتعلق بميدان القتال".

وأضافت المسودة أن هذا يشمل "استهداف كيانات في دول ثالثة تسهل هذه التجارة غير المشروعة".

ويحاول الاتحاد الأروبي تعزيز الدعم لكييف في الحرب، التي دخلت عامها الثالث، وفيما تكافح القوات الأوكرانية للتغلب على نقص في الذخيرة والأفراد.

وقالت وكالات استخبارات أمريكية لمجلس الشيوخ أمس الاثنين أن الأزمة الحالية في القتال "تحول الزخم" لصالح موسكو.

وتعاني أوكرانيا على نحو متزايد من نقص في الذخيرة ، في ساحة المعركة، مع بدء الحرب عامها الثالث . وتسبب الخلافات السياسية في الكونجرس، في تعطيل مساعدات أمريكية بأكثر من 60 مليار دولار، لكييف منذ عدة أشهر.

ويكافح الاتحاد الأوروبي أيضا من أجل تنفيذ خطة لتسليم مليون قذيفة إلى أوكرانيا، بينما توجد خلافات أيضا بشأن صندوق المساعدة العسكرية، بقيمة خمسة مليارات يورو(4ر5 مليار دولار)، يهدف لتعويض الدول الأعضاء عن توفير إمدادات عسكرية جديدة إلى كييف.

وأعلنت جمهورية التشيك قد أعلنت في الشهر الماضي أنها تسعى إلى تنظيم مجموعة من الدول للمساعدة في تمويل شحنات الذخيرة إلى أوكرانيا، التي تحتاجها كييف لصد الغزو الروسي.