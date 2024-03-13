سفير أذربيجان بمصر: علاقات البلدين ممتازة في قطاعات الغاز والبترول وتصنيع الأدوية

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نظمت جامعة بدر بالقاهرة المُلتقى السياسي الأول تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حيث نظم قطاع العلاقات الدولية بالجامعة الصالون السياسي الدولي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة والذي دعت فيه الجامعة سفير أذربيجان الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذريبيجان بمصر لتدشين هذا الملتقى السياسي الأول ورافقه في الزيارة القنصل العام للسفارة.

وأشاد السفير بولوخوف عن العلاقات الآذارية - المصرية على الصعيد السياسي، والثقافي، والفني، والصناعي، والاقتصادي، وأيضا على الصعيد الجامعي والأكاديمي.

كما أشاد بتميز العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس المصري السيسي، والرئيس الآذاري علييف على كافة الأصعدة خاصة في مجال الغاز والبترول وتصنيع الأدوية.

وعلى الجانب الآخر، أشار رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحي إلى أن هذه الزيارة تأتي في باكورة التعاون العلمي والأكاديمي والجامعي بين جامعة بدر بالقاهرة والجامعات الآذارية.

أوضح الشيحي وجود برنامج للدراسات الإسلامية والشريعة بكلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية وهو متاح لمن يرغب من الدول الإسلامية في جميع انحاء العالم، بالإضافة الي التخصصات المختلفة في كليات الجامعة 16 كلية.