إزالة 11 حالة بناء مخالف بالغربية ضمن أعمال الموجة الـ22

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة 11 حالة بناء مخالف على مساحة 152م2 و 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قيراط و4 أسهم وحاله على مساحة 150م2 بالاضافة إلى حالة متغيرات مكانية غير قانونية.

وأكد محافظ الغربية، وفق بيان، استمرار أعمال الموجة الـ22 بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.