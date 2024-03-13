قافلة مساعدات من برنامج الأغذية العالمي تصل إلى شمال غزة

وصلت قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية إلى شمال قطاع غزة المحاصر عبر طريق عسكري جديد، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

ودخلت ست شاحنات تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شمال القطاع عبر ما يسمى بالبوابة 96 كجزء من خطة تجريبية لمنع وقوع المساعدات في أيدي حركة حماس ، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وكانت الشاحنات تخضع سابقا للتفتيش عند معبر كرم أبو سالم.

وسيتم الآن تقديم النتائج إلى الحكومة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال برنامج الأغذية العالمي إنه سلم ما يكفي من الغذاء لـ 25 ألف شخص إلى مدينة غزة في أول قافلة ناجحة له إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير.

وأضاف البرنامج في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا: "مع وجود أشخاص في شمال غزة على شفا المجاعة، نحتاج إلى إيصال شحنات كل يوم ونحتاج إلى نقاط دخول مباشرة إلى الشمال".

ويقسم الطريق المرصوف بالحصى الذي تستخدمه القافلة وفقا لتعليمات الحكومة الإسرائيلية الشريط الساحلي جنوب مدينة غزة على طول ممر بين الشرق والغرب تحتله القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب ضد حماس قبل أكثر من خمسة أشهر.