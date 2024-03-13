فيفي عبده: أعترف بالزواج العرفي وأعتبره فترة خطوبة

أكدت الفنانة فيفي عبده، رفضها لفكرة أن تكون الزوجة الثانية، قائلة: "مقدرش أكون زوجة تانية ولو هو متجوز أنا مشوفهاش ولا أعرفها ولا عايز أعرف حاجة".

وأضافت فيفي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها حال معرفتها بأن زوجها متزوج قبلها تطالبه بعدم نقل أية تفاصيل عن المشكلات لها، متابعة: "أنا مش بدور على الراجل ولكن هو اللي بيدور عليا ومتسمعنيش أي مشكلة لحد ولا عايزة أعرف غير إنك رجلي وجوزي".

وأكدت اعترافها بالزواج العرفي واعتبارها لهذه الفترة فترة خطوبة، قائلة: "اعترف بالجواز العرفي لأني مخليش الراجل يلمسني إلا لما يتجوزني واعتبرها فترة خطوبة وبعدين اكتب كتاب رسمي، وكل اللي اتجوزتهم محترمين وحظي كان كويس".