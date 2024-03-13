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رئيس وزراء بولندا: سوف أتوجه إلى ألمانيا الجمعة المقبلة لمناقشة منح المساعدات لأوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 9:46 ص

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إنه سوف يتوجه إلى ألمانيا الجمعة المقبلة لمناقشة منح المساعدات لأوكرانيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك بعد إجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وذكرت اليوم الأربعاء، وكالة بلومبرج للأنباء، أن توسك قال في حوار مع التلفزيون البولندي أمس الثلاثاء: "تحدثت مع الرئيس بايدن بشأن كيفية حشد زملائنا في أوروبا.. سوف نعقد قمة طارئة وغير مجدولة لمثلث فايمار الجمعة المقبلة".

وأضاف توسك، أنه سوف يطلع ماكرون وشولتس على نتائج لقائه مع بايدن.

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