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مهاجم مونشنجلادباخ يتعرض لإساءات عنصرية بعد وداع كأس ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:52 م

تعرض الأمريكي جوردان، مهاجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت تلك الإساءات التي تعرض لها مهاجم جلادباخ عقب خسارة الفريق أمام ساربروكن، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، في دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا أمس الثلاثاء، حسبما ذكر النادي المنافس ببطولة الدوري الألماني، اليوم الأربعاء.

وكتب مونشنجلادباخ في بيان "خيبة الأمل والانتقادات هي ردود فعل مفهومة على خسارة مباراة. الكراهية والإهانات والعنصرية ليست ولن تكون كذلك على الإطلاق".

وانضم جوردان لبوروسيا مونشنجلادباخ على سبيل الإعارة، قادما من فريق يونيون برلين الألماني.

وأعلن 36 ناديا ينافسون بالدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا، أول أمس الاثنين، عن مبادرة خلال لقاءات المرحلة المقبلة للمسابقتين تحت عنوان: "معا! أوقفوا الكراهية. كونوا فريقا".

وسوف تتزامن تلك المبادرة مع الأسابيع الدولية لمناهضة العنصرية في الفترة من 11 إلى 24 آذار/مارس الجاري.


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