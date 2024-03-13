النمسا تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين

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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، إن فيينا أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس لديها "شخصين غير مرغوب فيهما"، وأمهلتهما حتى 19 مارس لمغادرة البلاد.

وأضافت أن الدبلوماسيين "ارتكبا أفعالا لا تتوافق مع وضعهما الدبلوماسي"، دون التطرق للتفاصيل.

والدبلوماسيان يعملان في السفارة الروسية بفيينا.

وبذلك يرتفع عدد الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم النمسا خلال السنوات الأخيرة إلى 11.

وتعد فيينا معقلا لأنشطة التجسس بسبب وجود عدد من المنظمات الدولية بها.

وقالت السفارة الروسية في فيينا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء: "نشعر بالغضب إزاء قرار وزارة الخارجية النمساوية إعلان اثنين من العاملين في السفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما".

وأكدت السفارة: "إنه قرار سياسي محض من جانب السلطات النمساوية ونحن نرفضه بشكل قاطع". وتوعدت السفارة "برد حاسم" من جانب موسكو.