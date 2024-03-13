عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها الموقف التنفيذي للمشروعات وموقف المنافذ والسلاسل التجارية ومنظومة المتغيرات المكانية غير القانونية،



جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الادارة المركزية مديري الادارات المعنية بالديوان العام، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

خلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف منافذ (أهلا رمضان) بمراكز ومدن المحافظة والسلاسل والمحلات التجارية ومدى التزامها بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، كما ناقش المحافظ موقف مشروعات الرصف الجارية بالمحافظة التابعة للمحافظة أو أي جهة أخرى لتذليل المعوقات التي تواجهها، فضلا عن مناقشة موقف التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وموقف المتغيرات المكانية وملفات التصالح ورخص المحلات.