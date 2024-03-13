مهمة تناظرية لجمع معلومات عن المريخ

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سيقوم ستة مما يُعرفون بـ "رواد الفضاء التناظريين" من دول مختلفة بجمع المعرفة لإقامة محتملة على المريخ خلال محاكاة مدتها أربعة أسابيع.

وأعلن المنتدى الفضائي النمساوي في بداية المهمة يوم الثلاثاء أنه تم إنشاء موقع اختبار في أرمينيا لهذا الغرض.

وأضاف: "تعتبر هذه المهمة اختبارا أصيلا لاستكشاف رواد الفضاء للكوكب الأحمر وسيتم قيادتها من خلال مركز دعم البعثة الخاص في النمسا".

ويتألف الطاقم من أعضاء مؤهلين تأهيلا عاليا في مجالات الجيولوجيا والروبوتات، بينما تقودهم الخبيرة الصحية الألمانية أنيكا ميليس.

ويعيش رواد الفضاء التناظريون في مسكن مصمم خصيصا ويمكنهم المغادرة فقط باستخدام نماذج من بدلات الفضاء التي طورها المنتدى الفضائي النمساوي.

ويُقال إن أكثر من 200 باحث من 25 دولة مشاركون في المشروع الذي تقوده النمسا، وهو بالفعل المهمة التناظرية الـ 14 للمريخ التي يقودها الصندوق الفضائي النمساوي. ومن المقرر أن تستمر حتى الخامس من نيسان/أبريل.