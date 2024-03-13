مهندسون وفنيون فلسطينيون على خط النار لاستعادة الاتصالات في غزة

في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعرضت البنية التحتية للاتصالات إلى دمار كبير، حال دون قدرة سكان القطاع على طلب المساعدة، وكذلك التواصل مع ذويهم في الخارج، وإزاء تلك الأوضاع المأساوية يغامر عدد من المهندسين والفنيين الفلسطينيين بأرواحهم من أجل محاولة إصلاح تلك الأضرار واستعادة الاتصالات.

*إصلاحات على خط المعارك

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، منذ بدء الحرب، اجتاز حوالي 50 مهندسا وتقنيا من شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، أحد مزودي خدمات الهواتف المحمولة الفلسطينيين في غزة، القطاع لاستعادة الخدمة في الأحياء التي انقطعت فيها على مدار أيام وحتى أسابيع.

وتشغل "بالتل" – التي تعتمد على ثلاث خطوط اتصالات تمر عبر إسرائيل – بنية تحتية في غزة.

وانطوت محاولة إصلاح البنية التحتية على مخاطر هائلة للفنيين في الشركة، الذين يتعين عليهم في كثير من الأحيان العمل قرب المعارك، مما يعرضهم لإطلاق النار.

ووفقًا للشركة ووزارة الاتصالات الفلسطينية، استشهد اثنين من موظفي الشركة على الأقل أثناء أداء المهمة. وقالت "بالتل" إن إجمالي العاملين في صفوفها الذين استشهدوا منذ بدء الحرب بلغ 16 شخصا.

وقد عرقل انقطاع الخدمة بشدة قدرة الفلسطينيين على إجراء الاتصالات الهاتفية لطلب المساعدة، وتنسيق توصيل المساعدات والتواصل مع ذويهم في الخارج. بل إنه حتى عندما تعود الشبكة، غالبا ما تكون ضعيفة.

ووجد بعض الفلسطينيين في غزة سبلاً لتجاوز الانقطاع من خلال استخدام بطاقات متوافقة مع أقرب شبكات الاتصال الأخرى في محيط قطاع غزة، ومن خلال الاتصال بالبنية التحتية الاحتياطية التي تعرف باسم وصلة الموجات الدقيقة (وصلة ميكروية)، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

وكان من بين مهندسي وفنيي شركة "بالتل" الذين عملوا في غزة، محمد السويركي، الذي ترجته زوجته وأطفاله عدم الخروج عندما كان يستعد لرحلة عمل في يناير الماضي لإصلاح البنية التحتية للاتصالات التي دمرها الاحتلال في شمال غزة.

وفي تلك الفترة كان القتال بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية لا يزال مستعراً في المنطقة، وفقاً للسويركي، الذي يعمل فنيا في "بالتل"، فيما شعرت عائلته بالقلق من أنه قد لا يعود. لكنه قال إنه شعر بعدم وجود اختيار بالنظر إلى أن السكان هناك كانوا في أمس الحاجة إلى استعادة خدمات الهاتف.

وأضاف السويركي، الذي غادر مدينة غزة في بداية الحرب ويعيش مع ستة من أفراد عائلته الآن في مرآب سيارات في رفح جنوب القطاع : "كان الوداع مؤلماً. كانوا يبكون، لكنني لم أتمكن من التخلي عن مهمتنا".

ومنذ بداية الحرب، أصبحت وظيفة السويركي من بين الأخطر في غزة، وكذلك واحدة من أهم الوظائف. وقد دمر العدوان الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات في غزة، الأمر الذي أسفر عن تدمير كابلات الألياف الموجودة تحت الأرض، والتسبب في أضرار لمراكز البيانات، وقصف أبراج الهواتف الخلوية.

*أضرار فوق وتحت الأرض

وتلقي "بالتل" ووزارة الاتصالات الفلسطينية باللوم في الشبكة الضعيفة على الغارات الجوية والطرق المهدمة، الأمر الذي سبب ضرر في البنية التحتية فوق وتحت الأرض.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في بالتل بغزة، مأمون فارس، إن إسرائيل أوقفت الاتصالات في غزة ثلاث مرات، مشيرا إلى أن الشركة توصلت إلى هذه النتيجة لأن الشبكة تمت استعادتها في وقت لاحق دون تدخلها.

وأشار فارس إلى أن عشرات الأميال من كابلات "بالتل" الفايبر تم تدميرها، كما انقطع اتصال اثنين من أكبر مراكز البيانات الخاصة بها، وتحطم أكثر من مائة من أبراج الاتصالات بسبب العدوان.

وقبل دخول موظفي بالتل إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، قالت الشركة إنها ترسل معلومات أسماء وأرقام بطاقات الهوية ولوحات السيارات الخاصة بالفنيين إلى المؤسسات الدولية أو المسئولين الفلسطينيين، الذين ينقلون البيانات إلى المسئولين الإسرائيليين، بحسب "نيويورك تايمز".

وبعد تلقي التصريح لبدء مشروع، يلتزم الموظفون بالتعليمات الصادرة عن سلطات الاحتلال، بما في ذلك مسارات معينة يحددونها على الخرائط، بحسب الشركة، مشيرة إلى أنه مع ذلك لا زال هناك العديد من الحالات التى ينجو فيها موظفيها بأعجوبة من الموت المحقق.