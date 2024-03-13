إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يصد محاولة تسلل بحرية لحماس

قالت القناة "12" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على غواصين اثنين من حركة "حماس"، حاولا التسلل إلى المجال البحري لإسرائيل، وتمكن من إبعادهما.

وحتى نشر هذا الخبر، لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا أو حركة "حماس" على ما أوردته القناة.

وأضافت القناة: في وقت سابق من اليوم، تم رصد شخصين من حماس يرتديان معدات الغوص، وخرقا التعليمات الأمنية في المجال البحري شمال قطاع غزة"، دون مزيد من التوضيح.

وتابعت: "كانت قوات البحرية الإسرائيلية تراقب المشتبه فيهما طوال الحادثة، وأطلقت عليهما النيران لإبعادهما"، وفقا لوكالة الأناضول.

وبحسب القناة "عاد المشتبه بهما إلى المنطقة المسموح بها".

من جهته، قال موقع "والا" العبري، إن الحادث انتهى دون إعلان حالة الاستنفار في البلدات الإسرائيلية القريبة.

وفي 24 أكتوبر 2023، نفذت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية تسلل إلى شاطئ زيكيم، جنوب عسقلان واشتبكت مع قوات الجيش الإسرائيلي الذي أعلن وقتها أنه قتل عددا من المتسللين.