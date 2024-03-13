السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دعا رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقة من أجل العمل عل وقف إطلاق النار في غزة، باعتباره شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم.



أضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي في قصر الاتحادية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن المباحثات ركزت على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدت مجددا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.



وذكر أن ما تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكا جسيما في حق القانون الدولي الإنساني، ومصر حذرت مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.