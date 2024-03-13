أوكرانيا: سنبدأ في تلقي ذخائر قريبا بموجب مبادرة أطلقتها التشيك

ذكر وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا اليوم الأربعاء أن بلاده ستبدأ قريبا في الحصول على ذخائر، تم شراؤها، بموجب مبادرة أطلقتها التشيك، طبقا لما ذكره موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري.

وأضاف الوزير أنه سيتحدث مع مسؤولين تشيك، في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث سيتعين عليهم وضع خطة لتسليم الذخائر، حسب "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء.

وكانت التشيك قد أعلنت الشهر الماضي عن خطة لتأمين 800 ألف قذيفة مدفعية، لأوكرانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).

وسيأتي التمويل من دول أخرى، حيث انضمت 18 دولة إلى المبادرة حتى الآن.