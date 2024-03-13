جمعية رجال الأعمال التركية: أنقرة ستساهم بفعالية في مشاريع رؤية 2030 السعودية

قال محمود أسمالي، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد"، إن شركات المقاولات التركية ستساهم بشكل فعّال في المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها في إطار "رؤية 2030"، التي تبلغ قيمتها نحو 3ر3 تريليونات دولار.

وأشار أسمالي في حديث لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، نشر اليوم الاربعاء، إلى أن المملكة وفي إطار تنفيذ مشاريع "رؤية 2030" بحاجة إلى شركات بناء من مختلف أنحاء العالم، والشركاء السعوديون شددوا خلال اللقاءات الثنائية على أهمية دور الشركات التركية في قطاع المقاولات.

وتتواصل في السعودية أعمال منتدى الأعمال الدولي السابع والعشرون، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي بمعرض للمنتجات التركية في العاصمة الرياض، وتستمر اليوم من خلال عقد اجتماعات عمل ثنائية في المدينة المنورة.

ويشار إلى أن "رؤية 2030" التي كشفت عنها السعودية في العام 2016، هي خطة لتنويع الاقتصاد، وللتحول بعيدا عن المصدر الرئيسي المتمثل بالنفط وللتخلص من تقلبات الأسعار.

وبحسب أسمالي، تعلق "موصياد" أهمية كبيرة على منتدى الأعمال الدولي، خاصة أن الشركاء السعوديين شددوا على دور قطاع المقاولات التركي في تنفيذ مشاريع "ناجحة جدا في العديد من دول العالم".

وذكر أن عمل "موصياد" ينطلق من فكرة إنشاء "شبكة أعمال عالمية" بين رجال الأعمال المسلمين، وأن هذه المنصة تجمع 42 جمعية أعمال من 25 دولة.

وذكر أسمالي أن أنشطة ريادة الأعمال وفرص الاستثمار في السعودية متنوعة تماما ومثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة للمستثمرين المحتملين، لافتا إلى أن "موصياد" تبذل جهودا مهمة من أجل الاستفادة من الفرص وتطوير التجارة المتبادلة بين البلدين.