نيجيريا تعتزم طرح أول سندات دولية منذ عامين

اختارت حكومة نيجيريا عدة بنوك استثمار بينها سيتي بنك وجيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس جروب لتقديم الخدمات الاستشارية لأول طرح سندات دولية تنفذه نيجيريا منذ 2022.

وقالت مصادر مطلعة إنه لم يتم تحديد حجم الطرح المتوقع تنفيذه قبل يونيو المقبل، مضيفة أن نيجيريا ،وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، قد تبيع سندات دولية بقيمة مليار دولار خلال العام الحالي لتلبية احتياجاتها المالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو صدق على ميزانية العام الجديد التي تتضمن نفقات بقيمة 8ر28 تريليون نايرا نيجيرية (18 مليار دولار) بعجز مالي قيمته 8ر9 تريليون نايرا بما يعادل 8ر3% من إجمالي الناتج المحلي، والذي سيتم تمويله من خلال الاقتراض من السوقين المحلية والدولية ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف.

وتبحث نيجيريا مع البنك الدولي الحصول على قروض بقيمة 5ر1 مليار دولار للمساعدة في تخفيف حدة النقص في الدولار والذي ساهم في تراجع شديد لسعر العملة المحلية النيجيرية نايرا.

وقال ويلي إيدون وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نأمل في الحصول على مليار دولار أو 5ر1 مليار دولار من البنك الدولي" لدعم الميزانية، مضيفا "الأمر مجرد مناقشات في اللحظة الحالية، لكننا نعتقد أننا سنحصل على الدعم لأننا نواصل تطبيق إصلاحتنا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو ألغى منذ وصوله إلى السلطة في مايو الماضي دعم الوقود الذي كان يكبد الميزانية العامة تكلفة باهظة، كما خفف القيود على أسعار الصرف.