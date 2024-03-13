رئيس نادي بريستون يحذر من انتهاء كرة القدم الإنجليزية

حذر بيتر ريدسدال رئيس نادي بريستون مما وصفه بانتهاء كرة القدم الإنجليزية ، إذا فقدت بطولة دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" القدرة على المنافسة والاستدامة، منتقدا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم تقديم عرض مالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن مصادر في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قولها إن التركيز في الاجتماع الأخير الذي عقد أول أمس الإثنين كان على الاتفاق على لوائح مالية جديدة للدوري الإنجليزي (بريميير ليج)، أكثر من الاهتمام بتقديم عرض مالي لدوري الدرجة الأولى.

وصرح ريدسدال عضو مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عبر راديو (بي بي سي 5) "لقد أكدنا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أننا سنوصي بالموافقة على أي عرض مالي، ولكننا لم نتلق هذا العرض الذي تم إبلاغنا بأنه سيتم تقديمه منذ سبتمبر الماضي".

وكان رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ريك باري كشف في يناير الماضي ملامح الصفقة، التي لم تتم بعد وهي الحصول على 75ر14% من عوائد البث التليفزيوني الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني ( 2ر1مليار) دولار موزعة على ست سنوات.

لكن هذا العرض لم يدخل حيز التنفيذ في ظل أنباء تتردد باعتراض 10 أندية على هذه الصفقة.

وأشار ريدسدال "كل ما نريده أن يكون لدينا دوري تنافسي ومستدام، فالفريق الذي يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز للدرجة الأولى يحصل على 50 مليون جنيه إسترليني في الموسم الأول ثم 40 مليون إسترليني في الموسم الثاني".

وذكر أيضا "أندية القمة في دوري الدرجة الأولى تدفع أجورا تعادل 5 أضعاف ما يصرفه نادي بريستون، لأنهم يستفيدون من الدفعة المالية بعد هبوطهم من الدوري الممتاز".

وأختتم تصريحاته في هذا الشأن "أندية المقدمة ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيبسويتش وساوثامبتون، ثلاثة منها هبطوا من الدوري الممتاز في الموسم الماضي وحصلوا على أموال كبيرة، وإذا لم نحافظ على التنافسية والاستدامة ستنتهي الكرة الإنجليزية".