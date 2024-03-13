بوتين: روسيا مستعدة عسكريا وفنيا لحرب نووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لحرب نووية عسكريا وفنيا إذا لزم الأمر.



جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون "روسيا" الحكومي.



وأشار بوتين، إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وفقا لوكالة الأناضول.



واستدرك "سنعتبر ظهور قوات أمريكية في الأراضي الأوكرانية بمثابة تدخل عسكري في الشئون الداخلية لدولة أخرى".



وحذر بوتين، من أن "روسيا تعرف كيف ستتصرف حيال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أراضي أوكرانيا".



وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتبع المدرسة السياسية التقليدية، وأن روسيا والولايات المتحدة لن تدخلا في مواجهة، "لكننا مستعدون لذلك".



وأكد بوتين، أن روسيا مستعدة عسكريا وفنيا لحرب نووية، وأن الثالوث النووي لدى بلاده أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر.



ويقصد بالثالوث النووي، طرق إطلاق الأسلحة النووية، والتي تتألف من ثلاث مكونات، طائرة قاذفة قنابل استراتيجية، صاروخ باليستي عابر للقارات، صواريخ بالستية تطلق من الغواصات.



وحول الحرب الروسية في أوكرانيا، أكد بوتين على استعداد بلاده لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات، وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية.



وأضاف "نريد حل جميع النزاعات، سلميا، بما في ذلك هذا النزاع، نحن مستعدون للمفاوضات ونريدها، لكن يجب أن تكون المفاوضات جادة تضمن الأمن للجانب الآخر أيضا".