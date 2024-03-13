البنك الدولي: زيادة العجز التجاري في أفغانستان

ذكر البنك الدولي أن الصادرات الأفغانية تراجعت بواقع 5%، لتصل إلى 5ر140 مليون دولار مقارنة بشهر يناير الماضي.

وأضاف تقرير البنك، الذي تم نشره مؤخرا بعنوان "التحديث الاقتصادي لأفغانستان"، أن صادرات البلاد بلغت 1ر148 مليون دولار في يناير من العام السابق، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

غير أن تقرير البنك يشير إلى أن الواردات الأفغانية، زادت بواقع 37%، مقارنة بشهر يناير العام الماضي، بارتفاع من 600 مليون دولار، في يناير من العام السابق، لتصل إلى 830 مليون دولار، في يناير 2024، بالتالي زيادة العجز التجاري.

وطبقا لتقديرات البنك بلغت قيمة إجمالي الواردات السنوية لأفغانستان 5ر5 مليار دولار، مما يشير إلى عجز تجاري بلغ 5ر3 مليار دولار.

وقال البنك إن أفغانستان تواجه ركودا اقتصاديا، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار التضخم.

وفي التقرير، أشار البنك إلى أن معدل التضخم السنوي، في البلاد، بلغ 2ر10%، في يناير من هذا العام.