منظمات إغاثة تحذر: الجوع في السودان يهدد آلاف الأطفال والحوامل

حذرت منظمات إغاثة من تبعات الصراع الدائر فى السودان على السلطة منذ نحو عام على السكان فى ضوء ما ألحقه من أضرار بالغة بالنظام الصحي والزراعة.



وحذرت منظمة "سيف ذا تشلدرين" أو (انقذوا الأطفال)، اليوم الأربعاء، من ترد مثير في الوضع الإنساني في السودان وتبعات جسيمة، خاصة على الأطفال الصغار وأمهاتهن.



وذكرت المنظمة، في بيان، أن البيانات الجديدة الصادرة من المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة السودانية تشير إلى أن حوالي 230 ألف طفل وأم صغيرة وامرأة حامل قد يموتون جوعا في الشهور المقبلة.



وقال عارف نور المدير المحلي لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" إن مخزون الطعام على وشك الانتهاء.



وأضاف نور: "إذا لم تتم زراعة شيء اليوم، لن يوجد ما يؤكل غدا. إننا نشهد مستوى ضخما من الجوع والمعاناة والموت، ومع ذلك يشيح العالم بوجهه عنها".



وأوضح نور أن المجتمع الدولي لا بد أن يتدخل للحيلولة دون وفاة المزيد من الأشخاص.



وتشير تقارير إلى أن ما يربو على 9ر2 مليون طفل في السودان يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد. كما أن هناك 729 ألف طفل آخر دون الخامسة يواجهون الموت بسبب سوء التغذية الحاد المتفاقم.



ومنذ نشوب الصراع في أبريل الماضي انهار النظام الصحي وإنتاج الغذاء إلى حد كبير وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45%.



ونشب قتال في السودان بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.



ويقاتل عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش، ضد نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع النافذة شبه العسكرية للسيطرة على السلطة فى السودان.