 أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:21 م

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على صفقة لتقديم مساعدات عسكرية إضافية بصورة مشتركة لأوكرانيا قدرها 5 مليارات يورو(47ر5 مليارات دولار).

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