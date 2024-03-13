أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

الليلة.. أحمد حسام ميدو في ضيافة برنامج أسرار

طالب يسأل: لو واحد بيكلم بنت وفضحها من غير قصد؟.. وعلي جمعة: جزاته يتقبض عليه

الصداقة بين البنت والولد.. علي جمعة: لو خفتم من كلام الناس بلاها

علي جمعة ردا على سؤال فتاة بشأن حكم الاختلاط بين الولد والبنت: إيه الحرام فيه؟