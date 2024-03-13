أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

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وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على صفقة لتقديم مساعدات عسكرية إضافية بصورة مشتركة لأوكرانيا قدرها 5 مليارات يورو(47ر5 مليارات دولار).