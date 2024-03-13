محافظ القليوبية يستقبل أعضاء البنك الزراعي المصري لتقديم تبرع لصالح الأسر المحتاجة

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة، طه عبدالعزيز رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري، وهشام الهريسي المستشار الإئتماني بالبنك، وسارة فكري مدير المكتب الفني، وحازم إسماعيل مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث قدموا لمحافظ القليوبية تبرعا بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك فى صورة قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التموين، بعدد من القسائم قيمتها 200 جنيه تسلم للمستحق، ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته، من أى مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.

يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.

ومن جانبه، عبر المحافظ عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كل المواطنين.

وأكد سامي عبدالصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كل أنحاء الجمهورية.