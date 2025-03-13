وكيل الصحة بالوادي الجديد يوجه بتعزيز الانضباط الإداري وضمان جودة الخدمات الصحية

أجرى الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، جولة تفقدية داخل رعاية طفل الخارجة، حيث تابع سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تفقد منظومة الألبان لضمان وصول الدعم الغذائي للأطفال المستحقين وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وذلك حرصا على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وشدد صبحي، على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية وتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا إحالة الموظفين المتغيبين عن العمل إلى الشئون القانونية بالإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وتحويل المسئول عن الشئون الإدارية إلى التحقيق بديوان عام المديرية، نظرًا لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية، ما أثر على سير العمل داخل المنشأة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة الأداء الإداري داخل المنشآت الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير.

ونوه بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان إلتزام جميع العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات بدورهم في تقديم خدمات طبية متميزة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تقصير أو إهمال إداري، مؤكدا أنه على العاملين في القطاع الصحي ضرورة الالتزام بالمسئوليات الوظيفية، والعمل بروح الفريق الواحد، والسعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والرقابة والمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوه في تحسين القطاع الصحي بالمحافظة.