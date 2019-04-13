شركة مراقبة مخاطر تتعاون مع حكومة كينيا لتحليل أبعاد هجوم «المجمع الفندقي»

أعلنت شركة "كونترول ريسك" الاستشارية المتخصصة في مراقبة المخاطر، أنها تتعاون عن كثب مع الحكومة الكينية لتحليل أبعاد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مجمع فندقي في العاصمة نيروبي في منتصف يناير الماضي، وراح ضحيته 21 قتيلاً وأصيب فيه عدد كبير من مرتادي المجمع.

كان الهجوم، الذي نفذه مسلحون تابعون لجماعة "الشباب" الصومالية الارهابية الموالية لتنظيم "القاعدة"، في تمام الثالثة ظهر يوم الثلاثاء 15 يناير الماضي، استهدف مجمعاً فندقياً فاخراً يضم عدداً من المكاتب والهيئات من بينها مكتب شركة "كونترول ريسك" في العاصمة الكينية، واستخدم فيه المهاجمون عبوات ناسفة وقنابل ومتفجرات متنوعة وأسلحة نارية.

وكانت كينيا قد وضعت في حالة تأهب كاملة منذ تدخل قواتها العسكرية في الصومال عام 2011، وهو الأمر الذي أثار تهديدات بحدوث هجمات تنفذها جماعات متطرفة أو متعاطفون معها.

ويرى خبراء مراقبة المخاطر أن "جماعة الشباب" الصومالية ليس من المرجح أن يكون لديها قدرة على تنفيذ عملية واسعة مماثلة لما حدث في نيروبي في يناير الماضي .مشيرين إلى أن الجماعة تفتقر على الأرجح إلى الموارد اللازمة لإجراء هجمات متلاحقة على شاكلة هذا الهجوم، آخذاَ في الاعتبار أن حالة التدابير الأمنية في كينيا تنامت بصورة ملحوظة.

غير أن هجمات ذات نطاق أصغر وأنشطة أخرى لجماعة "الشباب" من الأرجح أن تزداد خلال الأشهر المقبله وهو ما فسرته "كونترول ريسك" بأنها قد تأتي في إطار مساعي الجماعة الإرهابية لجذب متطوعين جدد وتجنيدهم لصفوف الحركة، وجذب تمويلات من الخارج، وزيادة الضغوط على الحكومة الكينية لسحب قواتها المشاركة في "بعثة الاتحاد الأفريقي لدي الصومال" AMISON.

وجاء هجوم يناير في أعقاب احباط عدد من المؤامرات والعمليات التي دبرتها جماعة "الشباب" الصومالية التي كانت تستهدف نيروبي في السنوات الأخيرة.

وكانت قوات الشرطة في مقاطعة إزيولو أحبطت "هجوماً إرهابياً كبيراً" في فبراير 2018 كان يستهدف العاصمة الكينية، بعد رصدها وإيقافها لسيارة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات كانت في طريقها إلى نيروبي قادمة من مدينة "عيل عدي" جنوبي غرب الصومال.

وشهدت قدرات كينيا في مجالات مكافحة الإرهاب، ولاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، تحسناً بصورة كبيرة منذ الهجمات التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2013 حين استهدفت جماعة "الشباب" مركز "ويستجيت" التجاري، وراح ضحيته 68 شخصاً وأصيب فيه أكثر من 175 آخرين.