قواعد حظر خدمة المتحولين جنسيا بالجيش الأمريكي تدخل حيز التنفيذ

بدأ سريان الحظر شبه الكامل على التحاق المتحولين جنسيا بالجيش الأمريكي الجمعة، فيما تعهد الديمقراطيون المعارضون بمقاومة سياسة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب التي يتولى إدارتها الديمقراطيون إن مشرعي الحزب "سيواصلون مكافحة هذا التعصب والجهل"، ووصفوا الإجراء بأنه "انتكاسة كبيرة تهز الثقة لدى قواتنا في البلاد".

وأقر مجلس النواب الشهر الماضي مشروع قانون ينتقد سياسة ترامب، رغم أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان القرار سيحظى بدعم كافٍ في مجلس الشيوخ.

أعلن ترامب خططه لحظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في عام 2017، ولكن كان هناك مقاومة من داخل الجيش ووزارة الدفاع. ولا تمثل اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ حظرًا كاملًا ولكنها خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.