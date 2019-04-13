إدانة سويسري على خلفية مقتل سائحتين في المغرب

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أصدرت محكمة في المغرب حكمًا على رجل سويسري (33 عاما) بالسجن لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بمقتل سائحتين اسكندنافيتين، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

ولم تتم إدانة الرجل السويسري، الذي كان يعيش في الرباط مع أسرته، بالتورط المباشر في جريمة القتل ولكن بسبب انتمائه لجماعة إرهابية.

وتم قطع رأس المسافرتين الاسكندنافيتين، وفقا للشرطة، في حديقة توبقال الوطنية بالقرب من مراكش في منتصف ديسمبر الماضي.

واعتقلت السلطات 23 شخصا على صلة بالهجوم، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء المغاربة. ومن بينهم رجل سويسري آخر يشتبه في تدريبه للقتلة المزعومين على استخدام الأسلحة.