التوصل لاتفاق لإنزال مهاجرين من سفينة قبالة سواحل مالطا

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ذكرت حكومة مالطا، أن المهاجرين الـ62 الذين تقطعت بهم السبل، على متن سفينة تابعة لجمعية خيرية، قبالة سواحل مالطا منذ أكثر من أسبوع، سينزلون من السفينة في مالطا، وسيتم نقلهم إلى ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورج.