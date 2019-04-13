القوات الأفغانية تحبط هجوما لمسلحي طالبان على مدينة قندوز

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان تعرض مدينة "قندوز" الواقعة شمالي البلاد لهجوم من قبل حركة طالبان بعد ساعات من إعلان الحركة بدء هجوم الربيع.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة قندوز، إنعام الدين رحماني، قوله إن طالبان بدأت الهجوم على المدينة من جهات مختلفة ليل أمس، ولكنها واجهت ردا قويا من قبل قوات الأمن وتم إحباط هجومها.

وأضاف رحماني أن اشتباكات متفرقة لا تزال جارية في بعض المناطق على أطراف المدينة، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات الأمن مستعدة لحماية السكان، وداعيا إلى عدم القلق.

من جهته، وصف رئيس مجلس إقليم قندوز، صافي الله أميري، الوضع "بالمقلق" وأنه يحتاج إلى "الاهتمام الكافي" من قبل الحكومة المحلية والمركزية.