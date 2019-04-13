عائلات ملكية أوروبية تتحد لحماية الأطفال من الإنترنت

بخلفيته الخضراء الساطعة ونظارته الشمسية المنقطة، يبدو الموقع الإلكتروني وكأنه شىء ما يعود لتسعينيات القرن الماضي. ولكن محتواه جديد تماما.

"أهلا أيها الآباء والأمهات على الشبكة، مرحبا".. هذه هي الجملة المكتوبة في الصفحة الأولى للموقع الذي دشنه الأمير السويدي كارل فيليب وزوجته صوفيا. بعد ذلك تأتي الرسالة التالية: "الغرض من هذا الموقع هو فتح حوار بينكم وبين أولادكم حول الحياة اليومية على الشبكة".

الكثير من الآباء والأمهات يتساءلون كيف يمكنهم حماية أطفالهم من المخاطر التي تكمن في الإنترنت. بمساعدة منظمة "بريس" السويدية لمساعدة الأطفال، دشنت صوفيا وكارل فيليب، الشقيق الأصغر لولية العهد الأميرة فيكتوريا، والذي يحتل الترتيب الرابع في تولي العرش السويدي، قضية جديدة لكي يفكر فيها المجتمع السويدي.

ولا يعد كارل وصوفيا أول شخصيات ملكية تتخذ موقفا انتقاديا تجاه الإنترنت. هل هناك وعي جديد على شبكة الإنترنت ينتشر بين الأسر الملكية في أوروبا؟

وكانت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية في خطابها بمناسبة العام الجديد 2019 خصصت بعض الوقت للتحدث عن الإنترنت. فمن ناحية، أشارت الملكة البالغة من العمر 78 عاما إلى أنه بفضل التقدم التكنولوجي يمكن للآباء أن يتحدثوا مع أبنائهم وأحفادهم في الجانب الآخر من الكوكب.

وعلى الناحية الأخرى، أصبح التواصل غير شخصي بدرجة أكبر. وقالت: "المرء يستخدم شبكة الإنترنت طوال الوقت، ولكنه ينسى أن هناك إنسانا في الجانب الآخر"، مضيفة أنه يتعين على الأطفال والشباب أن يفكروا في العواقب قبل أن ينشروا تعليقات مسيئة على شبكة الإنترنت.

كما اتخذ الأمير وليام، ابن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وأحد أفراد العائلة الملكية المفضلين موقفا حازما فيما يتعلق بالسلوك على شبكة الإنترنت. وفي بداية عام 2018، حذرت كيت زوجة الأمير ويليام من مخاطر الإدمان المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي. وحذا زوجها الأمير وليام دوق كامبريدج حذوها خلال حملة "#AntiBullyWeek" لمكافحة التنمر في نوفمبر الماضي، واتهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعدم عمل ما يكفي لحماية الأطفال من الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير وليام، الذي لديه 3 أبناء: "التطبيقات التي نستخدمها لكسب أصدقاء جدد يمكن أن تتيح أيضا أيضا للمتنمرين فرصة لتعقب أهدافهم حتى بعد مغادرة فصلهم الدراسي أو الملعب".

وأضاف: "علينا جميعا أن نعترف أن قدرا كبيرا من التفاؤل والأمل المبكرين بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي يتمثل في إفساح الطريق لقلق حقيقي للغاية، وحتى للخوف بشأن تأثيرها على حياتنا. أننى أشعر بالقلق من أن شركات التكنولوجيا لدينا مازال أمامها الكثير الذي يتعين عليها تعلمه بشأن المسؤوليات التي تصاحب قوتها الكبيرة".

كما دعا ملك إسبانيا فيليب السادس في نوفمبر الماضي لتوفير مزيد من الحماية للبيانات وللمجال الخاص لمستخدمي الإنترنت. وأكد أنه من المهم "تطبيق حقوق الإنسان على الحقائق المستقبلية". وأضاف أن هناك حاجة لأن تحترم الدول احترام المجال الخاص للمستخدمين في هذا الوقت الذي يشهد اتصالات رقمية وتوفير حماية أفضل.

من ناحية أخرى، لجأ ملك هولندا فيليم الكسندر وزوجته ماكسيما مؤخرا في معركتهما من أجل الوعي الإلكتروني، لأقوى طريقة مع بناتهما الثلاثة، وهي قضاء عطلة بدون أجهز إلكترونية. وهذا يعني إغلاق جميع أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

واعترف فيليم الكسندر أن بناته إميليا، 15 عاما، وإليكسيا، 13 عاما، واريان، 11 عاما، لم يكن سعداء بهذه الاستراتيجية. وقال: "هن يشتكين، فقد كانت الأيام القليلة الأولى صعبة، حتى بالنسبة لنا".

في الحياة اليومية العادية، البنات الثلاث لا يتركن هواتفهن المحمولة مثل المراهقين في كل مكان. وتقول والدتهن ماكسيما إنهن ينشطن على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: "ولكنهن يفعلن ذلك بإحساس بالغ بالمسؤولية".

وكانت مدرسة البنات قد طالبت الطالبات بتوخي الحذر عند نشرهن صور ومقاطع فيديوهات أو أي محتوى أخرى. وبذلك يمكن للجدة باتريس أن تستريح. فمنذ 10 أعوام، بصفتها ملكة، أعربت عن قلقها بشأن الإنترنت وتراجع التواصل البشري. وقالت: "في ظل التواصل عبر رسائل قصيرة على الإنترنت، لم نعد نعرف حتى من هم جيراننا".

وفي السويد، ينقل كارل فيليب وصوفيا القضية إلى الكثير من المنازل السويدية. فلقد أرسلا مؤخرا كتيب يعتمد على موقع "Natforaldrar.se" السويدي لجميع الآباء والأمهات في البلاد الذين لديهم أطفال سوف يتمون عامهم العاشر هذا العام.

ويتناول الكتيب تساؤلات بسيطة ولكن أساسية: "لماذا يمضي الأطفال وقتا كثيرا على شبكة الإنترنت؟ كيف تختلف الحياة الواقعية عن الحياة على شبكة الإنترنت؟ كيف يتعامل شخص ما مع الإساءة والتنمر؟ وما الذي يعنيه التبرج؟ وماذا يعني القول بأن الإنترنت لا ينسى؟".

ويقول كارل فيليب وصوفيا في موقعهما الإلكتروني: "الحقيقة هي أن معظم الأطفال يريدون حقا التحدث مع شخص بالغ حول ما يحدث في شبكة الإنترنت. ولكن الكثير منهم يعتقدون أن الشخص البالغ لن يفهم الأمر". وتهدف المنصة الإلكترونية والكتيب للمساعدة، للتقريب بين الأطفال والبالغين مرة أخرى.