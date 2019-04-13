روسيا: استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الاتصالات بين البلدين مستمرة بشأن أفغانستان وشبه الجزيرة الكورية أيضا.

وقال لافروف، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي في موسكو اليوم /السبت/، "نعمل مع الولايات المتحدة حيث يتم تلبية مصالحنا ومصالح واشنطن، فقد استؤنف الحوار بيننا بشأن مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يسمى آلية منع الحوادث العرضية في سوريا".

وأضاف: "أن هذه الآلية تعمل بشكل نشط ومثمر وفعال بين العسكريين الروس والأمريكيين"، مؤكدا أن هناك حوارا أيضا بين موسكو وواشنطن بشأن الجوانب السياسية للتسوية في سوريا.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل الجاري للمشاركة في المشاورات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن الوضع الأفغاني.