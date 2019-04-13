طرح رسم مانديلا لباب زنزانته في مزاد علني بلندن الشهر المقبل

تعتزم دار "بونهامز" العالمية للمزادات في العاصمة البريطانية لندن طرح رسم للزعيم الإفريقي الراحل المناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، يصور باب زنزانه في جزيرة روبن آيلاند"، مع وجود مفتاح فيه - رمز قوي للأمل والمرونة- في الثانى من مايو القادم - مصحوبا بـ22 رسما آخر للمناضل الجنوب الأفريقي، نفذها كنشاط علاجي في عام 2002.

وقد تم استنساخ نحو 10 من رسومات مانديلا لجمع الأموال لصالح مؤسسة مانديلا لدعم أنشطتها.

وقالت مكازيوى، ابنة مانديلا، التي تشرف على بيع هذه الرسومات في المزاد: "بالنسبة له، كان الرسم واللوحات طريقة للإسترخاء، ولكنها أيضا وسيلة لتفهم الماضى".. مضيفة: "هذه الرسومات كانت لها أهمية خاصة بالنسبة له لأنها كانت بمثابة تذكير دائم بأنه لا يمكن أن ينسى أنه يجب أن يأخذ الحرية كأمر مسلم به"، الذي دام 27 عامًا.

يذكر أن الزعيم الإفريقى "نيلسون مانديلا" قضى قرابة 18 عاما فى إعتقال طويل فى جزيرة "رود آيلاند" فى الزنزانة رقم "5" من بين 27 عاما قضاها في السجن إبان نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.