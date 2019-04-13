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اليابان: جندي أمريكي يقتل سيدة في محافظة أوكيناوا وينتحر

أ ش أ
نشر فى : السبت 13 أبريل 2019 - 2:13 م | آخر تحديث : السبت 13 أبريل 2019 - 2:13 م

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن جنديا أمريكيا قتل امرأة يابانية طعنا، ثم قتل نفسه في محافظة (أوكيناوا)، وذلك وسط الاستياء المتنامي لوجود الجنود الأمريكيين في جنوب غرب اليابان.

وذكرت القوات الأمريكية في اليابان - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت- أن جهاز التحقيق الجنائي البحري يعمل مع الشرطة المحلية للتحقيق في مقتل أحد البحارة الأمريكيين وأحد سكان أوكيناوا.

وأضافت أن "هذه مأساة حقيقية ونحن ملتزمون بشكل كامل بدعم التحقيقات،" مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وأجرى نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني تاكيو أكيبا اتصالا هاتفيا بالسفير الأمريكي ويليام هاجرتي طلب فيه التعاون في التحقيقات، وبذل الجهود لمنع تكرار الواقعة.


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