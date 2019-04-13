قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري في حماة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم السبت، عددا من المواقع التابعة للجيش السوري في محافظة حماة وسط سورية .

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن "قصفا إسرائيليا طال مدرسة الشؤون الإدارية العسكرية ومعسكر الطلائع في مدينة حماة وأسفر القصف عن سقوط قتيل و6 جرحى".

وأضاف مصدر عسكري سوري في تصريح تلقت وكالة الانباء الألمانية نسخة منه "في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم السبت قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها، وقد أسفر العدوان عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح ".

وكانت طائرات اسرائيلية قصفت نهاية شهر مارس الماضي عددا من المواقع التابعة للجيش السوري والحرس الثوري الايراني في محافظة حلب شمال سورية.