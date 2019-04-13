بولندا ترفض دخول سفينة شراعية روسية مياهها الإقليمية

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امتنعت السلطات البولندية عن السماح للسفينة "سيدوف" الشراعية الروسية بالدخول إلى مياهها الإقليمية.

أعلنت ذلك وزارة الخارجية البولندية اليوم الجمعة وفقا لما نقلته عنها وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وبررت متحدثة باسم الوزارة القرار بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وذكرت الوكالة أن السفينة كانت تحمل طلابا إلى جامعة تقنيات البحار الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وأوضحت المتحدثة أن السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية البولندية يعد مناقضا لاحترام السيادة الإقليمية الأوكرانية.

وكان قد أعلن من قبل أن إستونيا رفضت منح السفينة ذاتها إذنا بالدخول إلى مياهها الإقليمية بمبرر مشابه.

تعتبر هذه السفينة التي تم بناؤها عام 1921 في مدينة كيل الألمانية أحد أكبر السفن الشراعية في العالم.