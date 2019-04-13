الأمم المتحدة: نحو 1500 مهاجر محاصرون في طرابلس وحياتهم في خطر

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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الجمعة، إن نحو 1500 لاجئ ومهاجر محاصرون في مراكز احتجاز بسبب الصراع الليبي، وإن المخاطر التي تهدد حياتهم تزداد ساعة بعد ساعة.

وذكر جراندي في بيان "هؤلاء أناس في أخطر وأضعف الظروف"، ودعا إلى إجلائهم، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال جراندي "ينبغي نقلهم إلى بر الأمان على وجه السرعة. ببساطة، هذه مسألة حياة أو موت".

وذكر جراندي في بيان "هؤلاء أناس في أخطر وأضعف الظروف"، ودعا إلى إجلائهم، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال جراندي "ينبغي نقلهم إلى بر الأمان على وجه السرعة. ببساطة، هذه مسألة حياة أو موت".