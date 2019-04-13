جامعة «جهارخاند راي» الهندية تمنح الدكتوراة الفخرية لرئيس «القومي للمرأة»

منحت جامعة "جهارخاند راي" الهندية، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة درجة الدكتوراة الفخرية في الفلسفة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين؛ وذلك تكريماً لها ولدورها وإسهاماتها الفاعلة في مجال تمكين المرأة.

وأشار المجلس - في بيان اليوم السبت - إلى أن الدكتورة مايا مرسي هي ثاني سيدة عربية وإفريقية وأول سيدة مصرية تمنح الدكتوراة الفخرية في هذا المجال من جامعة " جهارخاند راي " والتي تقع بمدينة رانشي بولاية جهارخاند بالهند، كما أن الدكتورة مايا مرسي تعد هي الوحيدة التي حصلت على هذه الدرجة العلمية من الجامعة من خارج الهند لهذا العام.

وتعتبر السيدة وداد بوشماوي من تونس والحاصلة علي جائزة نوبل للسلام عام 2015، هي أول سيدة عربية وإفريقية تحصل على الدكتوراة الفخرية في الفلسفة وتمكين المرأة من نفس الجامعة.