اليونان: ولادة طفل لثلاثة آباء

أعلن فريق علمى يعمل فى مجال الخصوبة فى اليونان بالتعاون مع فريق أسبانى عن ولادة أول طفل باستخدام تقنية يتشارك فيها ثلاثة أشخاص فى محاولة للتغلب على العقم. الطفل ولد سليما معافى يزن 2.9 كيلوجرام.

الطفل جاء نتيجة اخصاب بويضة من الأم وحيوان منوى من زوجها مع بويضة ثانية من سيدة مانحة لها.

أول حالة تتم بتلك الطريقة لطفل عمره الآن خمسة شهور تمت فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد تمت بتلقيح بويضة الأم بحيوان منوى من الأب إضافة إلى قدر يسير من الحمض النووى لسيدة مانحة لتفادى الاصابة بمرض تنفسى خطير.

الأمر وإن كان انتصارا علميا باهرا إلا أنه يثير قضية أخلاقية بلاشك خطيرة.