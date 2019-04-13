مباحثات نمساوية عمانية حول قضية السلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية

التقت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، اليوم الجمعة، في فيينا مع وزير الدولة للشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي الذي يزور النمسا حاليا؛ حيث بحثا عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتيجة الانتخابات الإسرائيلية التي فاز بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد بن علوي، بحسب بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم، على وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف البيان أن اجتماع الوزيرين تطرق أيضاً إلى التطورات الحالية بين مجلس التعاون الخليجي وقطر، وكذلك الوضع الحالي في اليمن وسوريا.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الثنائية بين النمسا وسلطنة عمان متميزة للغاية، والاستعدادات لافتتاح السفارة النمساوية في مسقط في ديسمبر 2019 جارية بالفعل وستخدم اليمن أيضا.

ووفقاً للبيان، أعربت كنايسل عن سعادتها بقرب إعادة فتح السفارة، وأن الاستعدادات تتقدم بشكل سريع، مشيدة بدور سلطنة عمان كوسيط مهم في المنطقة.