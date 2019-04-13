ملادينوف: نتطلع إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية.

وقال ملادينوف في بيان له، مساء اليوم، وصل "الشروق" نسخة منه: “أهنئ رئيس الوزراء محمد اشتية على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وأتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه ومع فريقه لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي للشعب الفلسطيني”.

وأضاف ملادينوف: “في الوقت الذي يواجه فيه المشروع الوطني الفلسطيني تحديات مالية وسياسية كبيرة، يجب على الجميع دعم جهود الحكومة، والعمل على التغلب على الانقسامات الداخلية.. الوحدة ضرورية للنهوض من أجل تحقيق سلام دائم، كما أن اجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الديمقراطية الدولية الراسخة يمكن أن يسهم في دفع المصالحة”.

ووجه ملادينوف الشكر لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله، وذلك "على قيادته ومشاركته وتعاونه”، مضيفا: "تبني أجندة السياسة الوطنية وضمان الاستقرار المالي ودعم إعادة إعمار غزة وتحسين المؤشرات الاجتماعية الرئيسية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030، هي إنجازات مهمة في هذا الوقت المليء بالتقييدات”.

وشدد ملادينوف على أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بالعمل مع القيادة والشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتعزيز تطلعاته الوطنية المشروعة لتحقيق الدولة بموجب قرارات الأمم المتحدة”.