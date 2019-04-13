ناشطتان مناصرتان لحقوق المرأة يفاجئن وزير الصحة الألماني خلال ظهور له

فوجئ وزير الصحة الاتحادي ينس شبان خلال ظهور جماهيري باثنتين من مناصرات المرأة المنتميات لجمعية فيمين لذوات الصدور العارية أمامه.

وأظهر شريط فيديو نشرته الجمعية اليوم السبت، على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى أن المرأتين تظاهرتا شبه عاريتين احتجاجا على دراسة أعدها شبان عن الآثار النفسية على المرأة نتيجة عمليات الاجهاض وألقتا عليه قصاصات الورق.

وفي هذه الأثناء غنت المرأتان أغنية تتندر بالوزير شبان "إنه من الجنون أن يرسل "ينس" شبان النساء للجحيم، جحيم، جحيم" فيما يشبه تقليدا لأغنية سابقة أداها فولفجانج بيتري.

من جانبه أبدى شبان - الذي يعيش زواجا مثليا مع رجل - عدم اكتراثه وسط ضحكات الجمهور قائلا: "معي لن تصلا إلى شيء من خلال التعري".

وأخرج الحرس الشخصي للوزير الناشطتين من القاعة.