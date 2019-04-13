صديق أسانج المقرب يبقى في الحبس الاحتياطي بالإكوادور

تقرر وضع صديق مؤسس موقع ويكيليكس للتقارير السرية جوليان أسانج الذي تم القبض عليه في الإكوادور، داخل الحبس الاحتياطي مبدئيا.

وقال الادعاء العام اليوم السبت في كيتو إن المحققين يرون أن الرجل السويدي (36 عاما) كان خطط لهجمات إلكترونية على نظم معلومات، مشيرا إلى أن أرصدته البنكية جمدت بناء على ذلك.

وكان المشتبه فيه ألقي القبض عليه بعد اعتزامه السفر إلى اليابان، وقال الادعاء العام إنه يستحوذ على عدد من الأدوات الضخمة لتخزين المعلومات.

وأضاف أن تفتيش منزله أسفر عن مصادرة عدد من الحواسيب اللوحية وأدوات تخزين ونقل المعلومات والهواتف النقالة وبطاقات الائتمان.

وأوضح الادعاء العام أن المشتبه فيه زار أسانج مرارا خلال إقامته بالسفارة الإكوادورية بلندن.

وكانت الشرطة البريطانية ألقت أول أمس الخميس، القبض على جوليان أسانج مسرب المعلومات السرية بعد لجوئه إلى السفارة الإكوادورية في لندن لمدة سبعة أعوام، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه إليها.

كان الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا ذو التوجه اليساري ضمن لأسانج 2012 اللجوء بالسفارة الإكوادورية في لندن لأسباب إنسانية، إلا أن خلفه لينين مورينو أراد إنهاء هذا الوضع.

وكانت وثائق ظهرت مؤخرا أثبتت أن مورينو وأسرته مرتبطان بعمليات فساد وغسيل أموال.

ويعتقد مورينو أن هذه المعلومات سربت عبر ويكيليكس.