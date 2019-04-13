وزير يوناني سابق يعلن من ألمانيا ترشحه لخوض الانتخابات الأوروبية

صرح وزير المالية اليوناني السابق جيانيس فاروفاكيس، بأنه يسعى من خلال إعلان ترشحه لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي من ألمانيا إلى تأكيد عدم وجود نزاع بين البلدين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فاروفاكيس اليوم السبت، إن الأزمة الاقتصادية لبلاده شهدت نزاعات وضعت هويتين لهما طابع الاعتزاز بالنفس في مواجهة بعضهما البعض.

جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر "روح لأوروبا".

وأوضح فاروفاكيس أن السبب الرئيسي لترشحه هو أن "أوروبا مهددة بالانهيار"، وحذر من أن هذا الانهيار سينجم عنه ظهور "وحوش سياسية" من الجانب اليميني.

ويأتي ترشح فاروفاكيس لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة بين 23 و26 مايو المقبل، وهو يتصدر مرشحي حزب يدعى "الديمقراطية في أوروبا"، وهو فرع ألماني لحزب فاروفاكيس "حركة الديمقراطية في أوروبا 2025".

وقال السياسي اليساري إنه استوفى شروط الترشح بالنسبة لمرشح من مواطني الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، وبينها أنه يملك مقرا سكنيا في ألمانيا.

ومن وجهة نظر فاروفاكيس، فإن النظام المالي والاجتماعي والاقتصادي في الاتحاد الأوروبي "ليس لديه فرصة في الإبقاء على نفسه وتجنب الانهيار". ولفت فاروفاكيس إلى أن هذه الأنظمة بنيت على نحو لا يجعلها قادرة على مقاومة أزمة مالية بشكل دائم، وأعرب عن اعتقاده بأنه من الضروري إجراء تغييرات فورية وعاجلة على هذه الأنظمة.

يذكر أن فاروفاكيس، 58 عاما، استقال في عام 2015 من منصب وزير المالية في حكومة اليسار بزعامة الكسيس تسيبراس، وذلك بعد نحو نصف عام قضاها في هذا المنصب.

وكان فاروفاكيس حاول دفع دائني بلاده إلى التنازل عن جزء من ديونهم كما حاول تجنب إجراء استقطاعات من مدفوعات الإعانة الاجتماعية، وكان معروفا بمعارضته لسياسة وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله الذي كان يحث أثينا على تبني سياسة تقشف صارمة.