مسئول روسي: تعاون استراتيجي مع دول عربية في مجال الفضاء

أكد مدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين، وجود تعاون استراتيجي بين روسيا وعدد من الدول العربية في مجال الفضاء.

وقال روجوزين ـ في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ـ إننا نحضر لعدد من المشاريع الاستراتيجية مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية والبحرين، مضيفا أن الحديث يدور حول إمكانية حصول هذه الدول في المستقبل وبمساعدة روسيا على أماكن لها في المحطة الفضائية الدولية.

أضاف أن هذه الدول لن تقوم فقط بنقل روادها في رحلات قصيرة إلى المحطة الدولية على متن مركبات فضائية فحسب، بل سيتم تشكيل طواقم متكاملة للعمل لفترة طويلة.