إيطاليا تعترض قاربا أسبانيا على متنه 6 أطنان من الحشيش قبالة صقلية

ذكرت شرطة الجمارك الإيطالية، اليوم السبت، أنه تم ضبط أكثر من 6 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة حوالي 60 مليون يورو (68 مليون دولار) من مركب شراعي، قبالة سواحل صقلية.

وأضافت شرطة الجمارك (جارديا دي فينانزا) في بيان أن العملية "وجهت ضربة شديدة أخرى لتهريب المخدرات في مضيق صقلية".

وكان رجال شرطة الجمارك قد اعترضوا القارب الذي يبلغ طوله 12 مترا ويحمل علم إسبانيا، وكانت الشرطة الإسبانية تشتبه فيه، على بعد حوالي 86 ميلا بحريا (160 كيلومترا) جنوب سواحل صقلية.

وبعد أن تم مرافقة القارب إلى ميناء "بوزالو"، عثرت الشرطة على شحنة المخدرات، المؤلفة من 5 أنواع مختلفة من الحشيش واحتجزت افراد طاقم القارب الثلاثة وجميعهم أسبان.

وطبقا لشرطة الجمارك، كانت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان في حالة تأهب قصوى "لبعض الوقت" للتصدي لعمليات الاتجار في الحشيش في البحر المتوسط القادم من المغرب.

وأضافت أن العملية التي جرت اليوم السبت هي خامس عملية ناجحة لاعتراض قوارب تحمل مخدرات في المنطقة من البحر الممتدة بين صقلية وتونس منذ الصيف الماضي.