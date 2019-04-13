إدانة حزبية وحقوقية لاستخدام الشرطة الجزائرية الغاز لتفريق متظاهرين في العاصمة

أدان حزب سياسي وحقوقي بارز في الجزائر استخدام الغاز والرّصاص المطّاطي لتفريق المتظاهرين في العاصمة اليوم الجمعة.

واستنكر الحقوقي، رئيس مكتب الجزائر لرابطة حقوق الانسان، عبد الغني بادي ، الاشتباكات التي جرت اليوم قبل نهاية المظاهرات التي جرت في سلمية طيلة اليوم.

واعتبر بادي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ما حدث تجاوز خطير في حق متظاهرين كانوا في كامل السلمية والحضارية".

وأضاف بادي"الإفراط في استعمال الغازات والرصاص المطاطي غير مبرر تماما، مهما حاولت السلطات توجيه الرأي العام إلى وجود جماعات إرهابية أو شيء من هذا".

من جانبها، نددت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر بـ" التعامل الاستفزازي ضد المتظاهرين" الذي يطالبون بإحداث تغيير جذري في البلاد ورحيل جميع رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت حركة مجتمع السلم في بيان لها اعقب اجتماع مكتبها التنفيذي إنها "تثمن الرفض الشعبي الشامل للإجراءات الفوقية وفرض الباءات الثلاثة على الجزائريين، وتجاوز المادتين السابعة والثامنة من الدستور من خلال المسيرات الأضخم منذ يوم 22 فبراير".

وأدانت الحركة ما سمته" التعامل الاستفزازي ضد المتظاهرين الذي لوحظ في عدد من المسيرات خلال الأسبوع، وفي هذه الجمعة في العاصمة، ومحاولة جر الحراك إلى دائرة العنف وإخراجه عن طابعه السلمي الذي تميز به في كل أنحاء الوطن منذ 22 فبراير".

واستعملت الشرطة في وقت سابق خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ثم استعملت الغاز المسيل للدموع والقوة لدحر المشاغبين الذين حاولوا الدخول في اشتباكات مع أفرادها.

وكشفت الشرطة الجزائرية عن اعتقال 108 أشخاص، وإصابة 27 شرطيا بينهم 4 في حالة خطيرة، خلال أحداث عنف بمظاهرة بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة.