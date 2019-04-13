الأحزاب فى زامبيا تتعهد بالتزام السلمية خلال الانتخابات الفرعية

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تعهدت الأحزاب السياسية فى زامبيا بالتزام السلمية بالعمل من أجل اجراء الانتخابات الفرعية المقررة في الحادى عشر من شهر أبريل الجاري بطريقة سلمية.

ووقع حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذى يتزعمه الرئيس إدجار لانجو والحزب المتحد للتنمية الوطنية الذى يتزعمه المعارض هاكايندى هيتشيليما على هذا التعهد قبل الانتخابات الفرعية الحاسمة المقرر إجراؤها فى منطقة لوانشيا باقليم حزام النحاس بشمال زامبيا.

جدير بالذكر أن هذين الحزبين من بين العديد من الأحزاب التى تتنافس فى هذه الانتخابات ، كما أعرب حزب المؤتمر الديمقراطى الوطنى المعارض أيضا عن التزامه بالعمل من أجل اجراء هذه الانتخابات بطريقة سلمية.

وقد جاء هذا التعهد فى أعقاب اجتماع نظمته لجنة الانتخابات فى زامبيا بالاشتراك مع الشرطة بهدف الحيلولة دون تكرار أعمال العنف التى حدثت خلال الانتخابات الفرعية فى الماضي .

وتعهدت الأحزاب المتنافسة - فى معرض بيان مشترك- بالعمل من أجل إجراء الانتخابات بدون عنف وبأن توفر الظروف التى تسمح للشرطة بأداء مهامها وعدم تسليح شباب الحزبين السياسيين الكبيرين أثناء الحملات الانتخابية وعدم السماح لهم بإرتداء أقنعة وملابس عسكرية.

وجاء فى البيان " ان الأحزاب إتفقت أيضا على التخلى عن لهجة الكراهية والتصريحات القبلية وعن توزيع رشاوى مالية أثناء الحملات الانتخابية".