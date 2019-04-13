برلين: 2 مليون سيارة ديزل لم يتم تحديث برامج التخلص من العوادم بها بعد

أعلنت وزارة النقل الألمانية اليوم السبت أن عدد سيارات الديزل التي لا تزال تحتاج إلى تحديث برامج التخلص من العوادم بها، يصل إلى نحو 2 مليون سيارة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد سيارات الديزل المتضررة من فضيحة التلاعب في قيم العوادم والتي تسري عليها عمليات تحديث برامج التخلص من العوادم، تبلغ نحو 3ر6 مليون سيارة.

وأوضحت الوزارة أنه كان يتعين تحديث أكثر من مليون سيارة من المليونين المشار إليهما في نهاية 2018.

وجاء في رد وزارة النقل على استجواب من كتلة حزب الخضر في التاسع والعشرين من آذار/مارس الماضي أن عدد سيارات الديزل التي تم تحديثها في الوقت الراهن بلغ 1ر4 مليون سيارة من أصل 3ر5 مليون سيارة.

كانت شركات صناعة السيارات الألمانية تعهدت في 2017 بتخفيض انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة نحو 25% في 3ر5 مليون سيارة.

وتابعت الوزارة أن عدد السيارات التي تحتاج إلى تحديث ارتفع منذ ذلك التاريخ إلى 3ر6 مليون سيارة، مشيرة إلى أن شركات صناعة السيارات قدمت طلبات لتحديث هذه السيارات لدى المكتب الاتحادي للمركبات.

ويُعْزَى جزء من المليون سيارة الإضافية إلى إجبار المكتب الاتحادي للمركبات، شركات صناعة السيارات على استدعاء السيارات المتضررة، كما يُعْزَى جزء آخر إلى الاستدعاءات الطوعية التي وعدت بها شركات صناعة السيارات الألمانية والأجنبية.

من جانبه، انتقد شتيفان كون، خبير النقل في حزب الخضر، وزير النقل اندرياس شوير لأن قطاع صناعة السيارات " خدعه" في مسألة التحديث الطوعي لبرامج السيارات المتضررة.

وأوضح كون في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية أن هناك جزءا من الاستدعاءات الإجبارية للسيارات المتضررة " لم يبدأ حتى اليوم".

وقال كون إنه طالما ظل شوير لم يحث على مسألة السرعة، فإنه يتحمل المسؤولية عن "مزيد من حظر سير (أنواع من السيارات) في مدننا".