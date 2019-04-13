نشطاء يطالبون ببناء تمثال حرية لـ«أيقونة» الحراك السودانى

طالب نشطاء سودانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعى بناء تمثال حرية للفتاة السودانية آلاء صلاح، وذلك أمام مبنى القيادة العامة للجيش، الذى يشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتغيير النظام القائم فى السودان.

وانتشرت فى وسائل التواصل صور رسومات وجداريات للفتاة السودانية التى انتشرت صورها فى وسائل إعلام عالمية، فيما تصدرت الصورة لوحات إعلانية ضخمة فى السودان.

وحسب مغردون، فإن فكرة التمثال الذى صممه الفنان محمد عبدالحميد، لقيت ترحيبا واسعا من قبل ناشطين سودانيين طالبوا وأصروا على أن يكون لهم تمثال حرية حى وحقيقى لآلاء صلاح، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية« الإخبارية.

ونالت آلاء (22 عاما) طالبة الهندسة، اهتمام وسائل الإعلام الغربية، بعدما حقق مقطع مصور لها، وهى ترتدى الثوب السودانى التقليدى، وتغنى بصوت عذب وكلمات تراثية فى حشد من المتظاهرين، انتشارا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ووصفت وسائل إعلام غربية، بما فيها موقع بازفييد الأمريكى وشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، آلاء بـ«أيقونة الثورة السودانية» بالنظر إلى وقفتها الثابتة، وثقتها بنفسها، وخطبتها فى حشد هائل من البشر دون خوف.