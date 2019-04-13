الإندونيسيون يحتشدون في استاد لدعم جوكو في محاولته لإعادة انتخابه

ظهر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لآخر مرة في حملته الانتخابية في ستاد "بونج كارنو" بالعاصمة جاكرتا اليوم السبت، حيث حضر نحو مئة ألف من أنصاره للاستماع له قبل أيام من الانتخابات.

وسوف يواجه جوكو في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأربعاء المقبل، برابو سوبيانتو، وهي تكرار لسباق 2014 التي فاز بها جوكو بفارق ضئيل.

وكان المزاج العام احتفائي في تجمع جوكو اليوم السبت، حيث من المقرر أن يقدم نحو 500 شخص من المشاهير عروضا.

وقال جوكو للحاضرين: "هذا هو تنوعنا.. يجب أن نحميه ونرعاه معا.. هل يمكنكم فعل هذا؟".

ورد المؤيدون في صوت واحد: "نعم".

ويشير استطلاعان للرأي أجريا الأسبوع الماضي أن جوكو يتمتع بصادرة من رقمين ولكن المحللين قالوا إن السباق سيكون محتدما.

وشارك حشد مماثل في الحجم في التجمع الجماهيري الذي شارك فيه برابو وأقيم في نفس الاستاد الأسبوع الماضي.